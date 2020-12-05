05 декабря 2020

Экономист назвал главных жертв возможного отключения РФ от SWIFT

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра
Из-за санкций, которые предлагает Украина, могут пострадать офисные работники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Отключение России от платежной системы SWIFT, которое предлагает глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, вызовет кризис среди элит, олигархов и офисных работников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергей Суспицын.

«Если Россию отключат от системы SWIFT, то могут пострадать элиты и богачи», — рассказал Суспицын. Он добавил, что это решение также может ударить по офисным работникам. «Отключение от SWIFT скажется на положении рекламщиков, аналитиков», — уверен Суспицын.

Экономист подчеркнул, что платежная система МИР поможет России пережить кризис в случае отключения от SWIFT. Благодаря ей кризис не коснется пенсионеров.

Ранее Кравчук рассказал, что стоит ввести новые санкции против России. Он считает, что многие ограничения вводятся в отношении отдельных россиян, а не государства в целом. Кравчук уверен, что санкции, касающиеся международной расчетной системы, ударят не по отдельным компаниям, а по стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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