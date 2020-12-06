Экономист предсказал катастрофический кризис в России

Константин Селянин уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России может начаться масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.

«Россия может оказаться в глубоком кризисе. Это связано не только с пандемией, но и со спадом экономики с 2013 года», — рассказал Селянин. По его словам, растущая долговая нагрузка россиян вызовет ухудшение экономической ситуации в стране. Кризис в России может быть сравним с кризисом в США 2008 года. Экономист уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году.

Селянин рассказал, что после вступления в должность нового президента США против РФ введут новые санкции, что может вызвать глобальный кризис в России. Многие из-за этого потеряют работу, подчеркнул Селянин. «Кроме того, вырастут цены на базовые продукты, связанные с ростом цен на зерно», — добавил Селянин.

Ранее главный научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергей Суспицын рассказал, в каком случае российские элиты и олигархи обеднеют. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что в 2021 году увеличится число людей, находящихся за чертой бедности, передает RT.