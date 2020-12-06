Россиянам будут назначать пенсию по новым правилам

В 2021 году изменится порядок выхода на пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В 2021 году на пенсию будут выходить женщины в 56 лет и шесть месяцев. Мужчины, в свою очередь, могут отправиться на заслуженных отдых в 61 год и шесть месяцев.

«Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл», — сообщает телеканал 360. Если гражданин к достижению возраста выхода на пенсию не смог добрать баллы и стаж, то страховая пенсия ему выплачиваться не будет.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, пишет RT. Это превысит инфляцию почти в полтора раза. А в декабре часть российских пенсионеров сможет получить выплаты в двойном объеме. Тем, кто получает пенсии с 1 по 4 число каждого месяца, январские выплаты начислят в декабре, сообщает агентство Nation News.