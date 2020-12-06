Вирусолог раскрыл, кто из больных коронавирусом наиболее заразен

Алексей Аграновский рассказал, что кашляющие люди быстрее распространяют вирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больные коронавирусом наиболее опасны на начальной стадии заражения, когда у них еще нет симптомов COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Человек наиболее заразен в начале болезни, когда симптомы коронавируса еще не проявляются», — рассказал Аграновский. Он добавил, что человек заразен на первой острой стадии заражения. В это время человек распространяет вирус посредством кашля.

«В последующие стадии, несмотря на кашель, человек наименее заразен», — заключил Аграновский. Он напомнил, что необходимо носить медицинские маски, чтобы не заразить окружающих.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, что наиболее заразны те больные коронавирусом, которые распространяют вирусы в окружающую среду. Эксперт уверен, что этих больных нельзя распознать по внешнему виду.