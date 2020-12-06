Во время пандемии прошли съемки концерта «Песня года» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Певица София Ротару приняла участие в съемках телевизионного шоу «Песня года». Во время концерта певица устроила фотосессию в толпе журналистов, несмотря на коронавирусные ограничения.

«73-летняя София Ротару приехала на „Песню года“ в Москву несмотря на ковидные ограничения и возраст, в котором людей уже относят в группу риска», — передает издание Super. Во время фотосессии Ротару поздравила зрителей с наступающим Новым годом.

Уточняется, что на съемки пустили только с отрицательным тестом на коронавирус, а зрительный зал был заполнен только на 25%. URA.RU обратилось к концертному директору Ротару с просьбой прокомментировать участие артистки в съемках во время ограничений по COVID-19. На момент публикации ответа не поступило.

В конце ноября произошел скандал из-за концертов рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На мероприятиях собралось несколько тысяч человек. Медики осудили действия рэпера, заявив, что он подверг жизни людей опасности. Сам Баста заявил, что зал был заполнен на 50%, а на входе всем выдавали маски и санитайзеры. После скандала премьер-министр РФ Михаил Мишустин жестко отчитал организаторов концерта Басты. Руководство Ледового дворца оштрафовали, а все мероприятия перенесли на февраль 2021 года, передает агентство Nation News. При этом некоторые площадки продолжают проводить концерты, несмотря на ограничения, пишет RT.