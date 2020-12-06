В России вырастет число бюджетных мест в вузах по трем сферам

В этом году было добавлено 11 400 бюджетных мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России вырастет число бюджетных мест в вузах в сферах IT, здравоохранения и образования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Ежегодно количество бюджетных мест будет увеличиваться. В основном это IT, здравоохранение и образование», — сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда». Уже в этом году было добавлено 11 400 бюджетных мест. Министр подчеркнул, что все увеличение пошло в регионы. При этом в Москве число бюджетных мест сокращать не стали.

Новый национальный проект «Наука и университеты», который разрабатывает Минобрнауки России, предполагает увеличение количества очных бюджетных мест на 40% в ближайшие годы. Ожидается, что к 2030 году их будет 480,2 тысячи. А начиная с 2022 года подать документы для поступления в вузы можно дистанционно через сервис «Поступления в вуз онлайн», пишет агентство Nation News.