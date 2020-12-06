Новая помощница артиста помогает ему даже в дезинфекции рук Фото: скрин YouTube-канала «НТВ»

Юморист Евгений Петросян нанял на должность своего помощника молодую девушку Александру Скобцову. Именно с ней он появился на очередном мероприятии. Раньше эту должность занимала Татьяна Брухунова, которая в последствии стала его женой.

«Для этого артист даже нанял новую молодую помощницу Александру, которая сопровождает его на всех рабочих встречах. В обязанности девушки входит помощь Петросяну в текущих вопросах», — пишет издание Starhit. Их поведение вызвало удивление, так как она проявляет трепетное отношение к артисту, обрабатывая ему руки антисептиком и помогая вовремя принимать лекарства.

Юморист отрицает сближение с новой помощницей. «А почему она [Брухунова] должна ревновать? Никогда не даю повода», — сказал артист.

Астролог Дарья Миронова предсказала любовный треугольник между артистом, его женой и новой помощницей, пишет Nation News. По ее мнению, у Петросяна появилась влюбленность к Александре, однако жене не о чем беспокоиться, так как у них будет долгий брак. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Затем у них родился сын Ваган.