Полный список коронавирусных запретов в ХМАО

Власти ХМАО дополнили список ограничений
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО вводят новые ограничения. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений.
В ХМАО запрещено:
- покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;
- посещать заведения общепита без регистрации своего номера телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;
- родителям посещать новогодние утренники в детсадах и школах (для них предусмотрены видеотрансляции);
- проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия, в том числе корпоративы, детские утренники, новогодние ярмарки, выставки, приостановить работу аниматоров;
- находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора и не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;
- проведение ремонтных и строительных работ в будние дни с 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня, в воскресенье и нерабочие праздничные дни проводить ремонтные работы запрещено в любое время;
- принимать посетителей ресторанам, барам, клубам, кафе и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00.
Разрешено:
- работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
- работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
- гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.
Власти ХМАО рекомендуют:
- всем организациям округа обеспечить опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года;
- проводить обучение в дистанционной форме для школьников с 6 по 11 класс;
- организациям допобразования перенести теоретические занятия на дистант, а практические занятия оставить в очном формате.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовят новые коронавирусные ограничения. Большинство новогодних мероприятий пройдет в онлайн формате.
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