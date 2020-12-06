06 декабря 2020
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Полный список коронавирусных запретов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снятие ограничений на работу организаций общепита в связи с COVID-19. Екатеринбург
Власти ХМАО дополнили список ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО вводят новые ограничения. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений.

В ХМАО запрещено:

  • покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;
  • посещать заведения общепита без регистрации своего номера телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;
  • родителям посещать новогодние утренники в детсадах и школах (для них предусмотрены видеотрансляции);
  • проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия, в том числе корпоративы, детские утренники, новогодние ярмарки, выставки, приостановить работу аниматоров;
  • находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора и не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;
  • проведение ремонтных и строительных работ в будние дни с 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня, в воскресенье и нерабочие праздничные дни проводить ремонтные работы запрещено в любое время;
  • принимать посетителей ресторанам, барам, клубам, кафе и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00.

Разрешено:

  • работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
  • работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

  • всем организациям округа обеспечить опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года;
  • проводить обучение в дистанционной форме для школьников с 6 по 11 класс;
  • организациям допобразования перенести теоретические занятия на дистант, а практические занятия оставить в очном формате.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовят новые коронавирусные ограничения. Большинство новогодних мероприятий пройдет в онлайн формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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