Полный список коронавирусных запретов в ХМАО

Власти ХМАО дополнили список ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО вводят новые ограничения. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений.

В ХМАО запрещено:

покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;

посещать заведения общепита без регистрации своего номера телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;

родителям посещать новогодние утренники в детсадах и школах (для них предусмотрены видеотрансляции);

проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия, в том числе корпоративы, детские утренники, новогодние ярмарки, выставки, приостановить работу аниматоров;

находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора и не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;

проведение ремонтных и строительных работ в будние дни с 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня, в воскресенье и нерабочие праздничные дни проводить ремонтные работы запрещено в любое время;

принимать посетителей ресторанам, барам, клубам, кафе и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00.

Разрешено:

работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;

работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

всем организациям округа обеспечить опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года;

проводить обучение в дистанционной форме для школьников с 6 по 11 класс;

организациям допобразования перенести теоретические занятия на дистант, а практические занятия оставить в очном формате.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовят новые коронавирусные ограничения. Большинство новогодних мероприятий пройдет в онлайн формате.