В ХМАО готовят новые коронавирусные ограничения на Новый год

Югра будет праздновать Новый год в режиме онлайн Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Праздничные торжества, посвященные Новому году, пройдут в Югре по альтернативному сценарию из-за эпидемии коронавируса. Об этом главы муниципалитетов отчитались губернатору ХМАО Наталье Комаровой, сообщили URA.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Главы муниципалитетов заявили, что во время новогодних каникул большинство мероприятий пройдет в онлайн формате. Для этого будут задействованы интернет-сайты учреждений, соцсети и мессенджеры. Особое внимание предстоит уделить работе торговых центров. «Важно сохранить максимально удобный и безопасный режим работы торговых организаций с точки зрения санитарных норм. Необходимо обеспечить соблюдение ими всех мер безопасности», — сказала глава региона.

Новогодние утренники в детсадах и школах будут проходить в каждой группе или классе отдельно, без участия родителей. Для них предусмотрены видеотрансляции. Также в дистанционном режиме пройдут «Елки мэра», а подарки будут направлены персонально для каждого ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено проведение всех новогодних корпоративов и других развлекательных мероприятий в помещениях вплоть до 15 января 2021 года. Также установлены ограничения по строительным и ремонтным работам в будние и выходные дни.