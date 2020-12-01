01 декабря 2020
30 ноября 2020

В ХМАО готовят новые коронавирусные ограничения на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя елка перед администрацией. Сургут, иллюминация, елка новогодняя, новый год, подсветка
Югра будет праздновать Новый год в режиме онлайн Фото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Праздничные торжества, посвященные Новому году, пройдут в Югре по альтернативному сценарию из-за эпидемии коронавируса. Об этом главы муниципалитетов отчитались губернатору ХМАО Наталье Комаровой, сообщили URA.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Главы муниципалитетов заявили, что во время новогодних каникул большинство мероприятий пройдет в онлайн формате. Для этого будут задействованы интернет-сайты учреждений, соцсети и мессенджеры. Особое внимание предстоит уделить работе торговых центров. «Важно сохранить максимально удобный и безопасный режим работы торговых организаций с точки зрения санитарных норм. Необходимо обеспечить соблюдение ими всех мер безопасности», — сказала глава региона.

Новогодние утренники в детсадах и школах будут проходить в каждой группе или классе отдельно, без участия родителей. Для них предусмотрены видеотрансляции. Также в дистанционном режиме пройдут «Елки мэра», а подарки будут направлены персонально для каждого ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменено проведение всех новогодних корпоративов и других развлекательных мероприятий в помещениях вплоть до 15 января 2021 года. Также установлены ограничения по строительным и ремонтным работам в будние и выходные дни.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...