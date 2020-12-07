Ученые вычислили пик пандемии коронавируса в Москве и регионах

В Москве пик пандемии ожидается к середине недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пик волны эпидемии корнавируса в Москве ожидается 10—12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16-го, в остальных регионах России он придется на 21—22 декабря. Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета высчитали, что к этому периоду в стране одномоментно будут болеть от 514 до 517 тысяч человек.

Рассчеты исследователи провели при помощи новой модели прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning), пишет газета «Известия». «Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции эпидемии в России она использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше», — рассказал изданию руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. Он отметил, что при прогнозировании динамики эпидемии в России в качестве предшественников включили Италию, Испанию, Великобританию и Францию.

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 2 460 770, за всё время выздоровели 1 937 738 человек, 43 141 человек умер, напоминает RT.