Жителей ЯНАО поймали на массовом отстреле лосей

Шестеро жителей Приуральского района застрелили семерых лосей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО сразу шестеро местных жителей стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве. Как сообщила окружная прокуратура, охотники из села Катравож, имея лицензию на добычу двух животных, застрелили семерых.

Причиненный браконьерами ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. «Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота в особо крупном размере), — говорится в сообщении надзорного органа. — За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, оружие было изъято».

По имеющейся информации, сотрудниками Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов семь убитых лосей были обнаружены на приграничной территории Шурышкарского и Приуральского районов. На месте обнаружения трупов животных с поличным взяты семеро жителей Катравожа, у которых имелось разрешение на добычу лося — правда, всего лишь двух особей.

Жители ЯНАО регулярно становятся фигурантами уголовных дел о браконьерстве. Так, на территории Надымского государственного природного заповедника двое ямальцев были пойманы с тушами диких оленей, охотиться на которых запрещено. За вылов 30 особей щекура еще одному ямальцу грозит до двух лет колонии.