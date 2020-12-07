Карина Кросс выложила видео с закрытой вечеринки с Моргенштерном

Алишер Моргенштерн поздравил Даню Милохина с днем рождения Фото: Дарья Попова © URA.RU

Блогер Карина Кросс выложила видео, на котором рэпер Алишер Моргенштерн поздравил с днем рождения блогера Даню Милохина. Соответствующее видео появилось в аккаунте Кросс в Tik Tok.

«Если бы Морген был в Tik Tok, отметила бы», — рассказала Кросс в подписи к видео в социальной сети. Моргенштерн подарил Милохину маленький пакет. Блогер предположил, что в пакете часы Rolex, но Моргенштерн ответил, что внутри другой подарок.

«Малой, с днем рождения», — написала Кросс. Она спела на празднике Милохина и напомнила ему, что его друзья — это его счастье.

Ранее Милохин рассказал, что готовит новый проект с народным артистом РФ Николаем Басковым. Промо песни он выложил в своем instagram-аккаунте. Рэпер Тимати сравнил Моргенштерна, поздравившего Милохина, с певицей Аллой Пугачевой, передает портал «Дни.ру».