Сотни человек госпитализированы из-за неизвестной болезни (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 350 человек госпитализированы в Индии с неизвестной болезнью. Пациенты жалуются на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. По данным СМИ, один из заболевших скончался. Пока специалисты не могут найти причину болезни.

«Свыше 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания», — сообщает India TV. Как заявили медики, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении. Однако пока причина внезапного заболевания все еще не установлена. Анализ крови, спинномозговой жидкости и компьютерная томография мозга не показала никаких отклонений. Специалисты надеются увидеть причину в результатах бактериологического посева.

С симптомами неизвестной болезни жители города Элуру начали поступать еще 5 декабря. К полуночи 6 декабря число госпитализированных достигло 315 человек, передает телеканал 360. Среди них 70 женщин и 46 детей. Тесты на коронавирус у них отрицательные. В органах здравоохранения считают, что массовое заражение могло произойти из-за загрязнения воздуха. Не исключено, что люди заболели из-за употребления в пищу некачественных продуктов.