Выборы главы Звериноголовского района назначены на 8 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность главы Звериноголовского района Курганской области, которая вакантна с начала июня, претендуют два кандидата. Оба они успешно прошли конкурсные процедуры. Итоги конкурса опубликован на сайте местной администрации.

«Всего подали документы для участия в конкурсе два человека. Все претенденты были допущены к участию в конкурсе», — говорится в сообщении. По итогам конкурса наибольшее количество баллов (13,3 из 14 возможных) набрал первый замглавы района Олег Курочкин, который сейчас временно руководит муниципалитетом и изначально считался фаворитом в борьбе за кресло мэра. Также в конкурсе участвовал главный специалист сектора ГО и ЧС администрации района Александр Сычев. Его результат — девять баллов.

Конкурсная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: образование, программа первоочередных мероприятий развития Звериноголовского района, индивидуальное собеседование. Для допуска к выборам претендентам требовалось набрать минимум семь баллов.

Нового главу муниципалитета по итогам прошедшего конкурса изберут тайным голосованием депутаты Звериноголовской районной думы. Заседание назначено на 8 декабря.

Должность главы Звериноголовского района стала вакантна в начале июня, когда Михаил Шейгец, переизбранный на этот пост в октябре 2018 года, написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Инсайдеры тогда заявляли, что он не сработался с областными властями.