06 декабря 2020
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Тюмени не хватило добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени не хватает сотни добровольцев для исследования вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменский государственный медуниверситет начал дополнительный набор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в ТюмГМУ. Для успешного проведения эксперимента требуется еще порядка 100 человек.

«Потребность в новых добровольцах связана с тем, что по результатам скрининга у определенной их части обнаружены антитела к коронавирусу, а это является одним из главных препятствий для участия в исследованиях. По этой причине отсеяно порядка 40% добровольцев из числа работников системы образования и порядка 15% работников медицинских организаций. На сегодняшний день требуется еще порядка 100 добровольцев», — рассказали URA.RU в Тюменском государственном медицинском университете.

Как пояснили в вузе, добровольцы должны быть старше 18 лет, не иметь серьезных хронических заболеваний, аллергий, и не болеть коронавирусом ранее. Набрать новых участников исследования нужно до 17 декабря. При этом срок испытаний продлен не будет — они идут в плановом режиме. Вакцину уже получили около 130 человек.

Ранее URA.RU писало, что среди тех, кому поставят вакцину, оказалась и глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо. Она вызвалась добровольцем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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