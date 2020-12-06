Тюмени не хватило добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Тюмени не хватает сотни добровольцев для исследования вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменский государственный медуниверситет начал дополнительный набор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в ТюмГМУ. Для успешного проведения эксперимента требуется еще порядка 100 человек.

«Потребность в новых добровольцах связана с тем, что по результатам скрининга у определенной их части обнаружены антитела к коронавирусу, а это является одним из главных препятствий для участия в исследованиях. По этой причине отсеяно порядка 40% добровольцев из числа работников системы образования и порядка 15% работников медицинских организаций. На сегодняшний день требуется еще порядка 100 добровольцев», — рассказали URA.RU в Тюменском государственном медицинском университете.

Как пояснили в вузе, добровольцы должны быть старше 18 лет, не иметь серьезных хронических заболеваний, аллергий, и не болеть коронавирусом ранее. Набрать новых участников исследования нужно до 17 декабря. При этом срок испытаний продлен не будет — они идут в плановом режиме. Вакцину уже получили около 130 человек.

Ранее URA.RU писало, что среди тех, кому поставят вакцину, оказалась и глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо. Она вызвалась добровольцем.