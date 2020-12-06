Названа новая причина, почему в Перми не меняют мэра

Назначение первого вице-мэра Перми Алексея Демкина главой города откладывается из-за сложностей с трудоустройством действующего мэра Дмитрия Самойлова. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что смена власти в Перми произойдет 15 декабря.
«Вопрос о назначении Демкина решен. Формальности упираются больше в другое кадровое решение. Процедурно затормозилось назначение Самойлова вице-премьером, поэтому притормозилось и назначение Демкина», — рассказал URA.RU инсайдер.
Собеседник агентства в мэрии утверждает, что Самойлов продолжает себя вести, как полноправный глава города. «Раздает указания, строит планы. Все, как обычно», — говорит инсайдер. Сообщается, что все готовятся к смене власти на пленарном заседании гордумы 15 декабря. Соответственно, к этой дате ожидают заявление Самойлова об отставке. В пресс-службе городской администрации от комментариев воздержались, также агентство попросило прокомментировать информацию пресс-службу правительства края. На момент публикации ответ не получен.
URA.RU рассказывало, что Демкин уже прошел согласование в Москве и готовится стать мэром Перми. До декабря он был депутатом Пермской гордумы и возглавлял строительную компанию «ПЗСП».
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