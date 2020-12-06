06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

Названа новая причина, почему в Перми не меняют мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин (справа) ждет, когда мэр Перми Дмитрий Самойлов уйдет в отставку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Назначение первого вице-мэра Перми Алексея Демкина главой города откладывается из-за сложностей с трудоустройством действующего мэра Дмитрия Самойлова. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что смена власти в Перми произойдет 15 декабря.

«Вопрос о назначении Демкина решен. Формальности упираются больше в другое кадровое решение. Процедурно затормозилось назначение Самойлова вице-премьером, поэтому притормозилось и назначение Демкина», — рассказал URA.RU инсайдер.

Собеседник агентства в мэрии утверждает, что Самойлов продолжает себя вести, как полноправный глава города. «Раздает указания, строит планы. Все, как обычно», — говорит инсайдер. Сообщается, что все готовятся к смене власти на пленарном заседании гордумы 15 декабря. Соответственно, к этой дате ожидают заявление Самойлова об отставке. В пресс-службе городской администрации от комментариев воздержались, также агентство попросило прокомментировать информацию пресс-службу правительства края. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что Демкин уже прошел согласование в Москве и готовится стать мэром Перми. До декабря он был депутатом Пермской гордумы и возглавлял строительную компанию «ПЗСП».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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