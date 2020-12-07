Россиян предупредили о резком скачке цен на популярный продукт

Говядина может стать недоступной для большинства россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2020 году цены на говядину в России установили новый рекорд — за девять месяцев стоимость мяса выросла на 17,5%. В Национальном союзе мясопереработчиков считают, что вскоре цены на продукт вырастут более чем на треть.

Как объяснили специалисты, рост цен на говядину в этом году был связан с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в России растет медленно и не закрывает потребности страны. «Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%», — рассказали РБК в союзе.

В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. В Минсельхозе и Минэкономразвития РФ считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение. Однако в Национальном союзе мясопереработчиков считают, что из-за этого стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть.

Ранее стало известно, что цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, пишет RT. В список оцениваемых товаров попали мясо и рыба, сыр, молоко, яйца, а также одежда. Кроме того, российские продукты в 2020 году стали в три раза дороже по сравнению со стоимостью товаров в странах Евросоюза, уточняет «Национальная служба новостей».

Эксперты прогнозируют очередное поднятие цен после Нового года. Ожидается, что оплата услуг ЖКХ может вырасти в 2021 году на 4%. Также изменится ценник на алкоголь, технику, сигареты, одежду, обувь и косметику, передает телеканал 360.