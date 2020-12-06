06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

Новый глава пермского МВД даст ход отложенным уголовным делам

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание управления внутренних дел Пермского края «Башня смерти». Пермь, арест, мвд, решетка, полиция, задержание, преступление
Александр Щеглов возглавил главк на минувшей неделе Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов может дать ход делам, которые не принимались в работу по каким-либо причинам прежним руководством главка. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Щеглов настроен решительно и готов принимать к рассмотрению материалы, которые по каким-то причинам прежним руководством главка не принимались в работу», — пояснил источник. Собеседник не исключил, что у нового руководителя пермского главка «есть необходимые полномочия почистить пермскую элиту». URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД края с просьбой пояснить, какие именно материалы могут быть приняты руководителем главка в работу, ответ на момент опубликования материала не получен.

Щеглов приступил к работе на прошлой неделе, заменив на этой должности Михаила Давыдова. Глава МВД России Владимир Колокольцев поставил ему ряд задач. В частности, Колокольцев поручил Щеглову «еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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