Новый глава пермского МВД даст ход отложенным уголовным делам

Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов может дать ход делам, которые не принимались в работу по каким-либо причинам прежним руководством главка. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Щеглов настроен решительно и готов принимать к рассмотрению материалы, которые по каким-то причинам прежним руководством главка не принимались в работу», — пояснил источник. Собеседник не исключил, что у нового руководителя пермского главка «есть необходимые полномочия почистить пермскую элиту». URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД края с просьбой пояснить, какие именно материалы могут быть приняты руководителем главка в работу, ответ на момент опубликования материала не получен.
Щеглов приступил к работе на прошлой неделе, заменив на этой должности Михаила Давыдова. Глава МВД России Владимир Колокольцев поставил ему ряд задач. В частности, Колокольцев поручил Щеглову «еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия».
Подписывайтесь на URA.RU в