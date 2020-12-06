Свердловские власти до конца года намерены взять миллиарды в долг

Галина Кулаченко одобрила размещение акций на 10 миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минфин Свердловской области намерен разместить на бирже облигации Свердловской области на 10 миллиардов рублей. Проект приказа замгубернатора региона Галины Кулаченко доступен на сайте регионального министерства финансов.

«Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга <…> Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Свердловской области С. Д. Климук», — указано в документе. Размещение займа пройдет на Московской бирже 17 декабря, стоимость каждой акции — 1 тысяча рублей. Проект документа составлен 27 ноября.

URA.RU рассказывало, что ранее глава свердловского минфина Галина Кулаченко попросила главу Минфина РФ Антона Силуанова помочь региону получить льготный кредит для подготовки к Универсиаде и празднованию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Региональное правительство готовилось взять займы на общую сумму 36 млрд рублей.