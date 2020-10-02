Свердловский минфин просит денег у Москвы на юбилей Екатеринбурга

Галина Кулаченко пожаловалась Антону Силуанову на дорогие кредиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского минфина Галина Кулаченко попросила главу Минфина РФ Антона Силуанова помочь региону получить льготный кредит для подготовки к Универсиаде и празднованию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Фотографию со встречи разместил в Instagram депутат Госдумы Антон Шипулин, который также присутствовал на встрече.

«Дело в том, что Свердловская область не может брать кредиты по ставке выше 5,25%. Однако коммерческие банки готовы выдавать кредиты только по ставке от 6%, чего мы себе позволить не можем», — написал Шипулин.

По словам депутата, Антон Силуанов обещал посодействовать в решении вопроса и обсудить возможность выделения региону кредитов по сниженной ставке с коммерческими банками. «Вопрос трудный, быстрого решения не будет», — резюмировал Шипулин. В региональном минфине подтвердили факт встречи Кулаченко с Силуановым.

Размер госдолга Свердловской области на сентябрь увеличился до 95,2 млрд рублей. Региональное правительство готовится взять займы на общую сумму 36 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским регионам необходимо избежать повышения долговой нагрузки перед банками во время кризиса. «Важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы несли непосильный груз долгов перед коммерческими банками на своих плечах», — подчеркнул Песков.