06 декабря 2020
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Закроют ли границы Курганской области из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, дпс, въезд в город, опасность, гибдд
Курган остается открытым для посещения граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вопрос об ограничении передвижения граждан в Курганской области пока не рассматривался. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе правительства региона.

«Оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не рассматривал вопрос по поводу закрытия границы между регионами и внутри Курганской области», — отметили в оперштабе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020» заявил о том, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. Министр подчеркнул, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Всего в регионе обнаружили более 9000 случаев заражения коронавирусом. Вакцинация от коронавируса начнется в Курганской области 7 декабря. Она коснется медиков, которые работают в «красных зонах».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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