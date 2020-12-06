Закроют ли границы Курганской области из-за коронавируса

Курган остается открытым для посещения граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вопрос об ограничении передвижения граждан в Курганской области пока не рассматривался. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе правительства региона.

«Оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не рассматривал вопрос по поводу закрытия границы между регионами и внутри Курганской области», — отметили в оперштабе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020» заявил о том, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. Министр подчеркнул, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Всего в регионе обнаружили более 9000 случаев заражения коронавирусом. Вакцинация от коронавируса начнется в Курганской области 7 декабря. Она коснется медиков, которые работают в «красных зонах».