Закроют ли границы Курганской области из-за коронавируса

Вопрос об ограничении передвижения граждан в Курганской области пока не рассматривался. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе правительства региона.
«Оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не рассматривал вопрос по поводу закрытия границы между регионами и внутри Курганской области», — отметили в оперштабе.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020» заявил о том, что из-за ситуации с коронавирусом в России необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. Министр подчеркнул, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.
Всего в регионе обнаружили более 9000 случаев заражения коронавирусом. Вакцинация от коронавируса начнется в Курганской области 7 декабря. Она коснется медиков, которые работают в «красных зонах».
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