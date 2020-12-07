Семья курганского сенатора борется за главный медиаресурс региона

Медиаресурс семьи курганского сенатора Сергей Муратова претендует на 21 кнопку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области телекомпания «Область 45», принадлежащая семье курганского сенатора Сергея Муратова, претендует на право вещания на общедоступном телеканале (21 кнопке). Компания стала единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе Роскомнадзора. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, в областном Роскомнадзоре сведения подтвердили.

«На участие в конкурсе подана одна заявка, которая поступила в установленные сроки. Осуществлены подготовительные процедуры. Заявка направлена в Москву, где ее рассмотрит Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию», — отметили в региональном Роскомнадзоре.

Директор телекомпании «Область 45» Татьяна Хильчук подтвердила, что СМИ участвует в конкурсе, который состоится 23 декабря. «Мы отправили заявку, она рассмотрена. Сейчас готовимся к участию. У нас есть все необходимое, чтобы стать общедоступным региональным телеканалом: профессиональная команда, техническое оснащение, опыт работы. Надеемся, что потенциал „Область 45“ оценят по достоинству», — отметила Хильчук.

Еще одно курганское телевизионное частное СМИ «Kurgan.ru» заявку не направляло. «Приняли решение не принимать участие в конкурсе», — сказал директор рекламной группы «Курьер» Михаил Белоусов. Он добавил, что телевидение — очень дорогое в обслуживании СМИ, которое сложно окупить.

Вещание на 21 кнопке с февраля 2017 года осуществляло шадринское СМИ «Шадр.Инфо». По какой причине телеканал отказался от вещания на 21 кнопке выяснить не удалось. На звонок журналиста владелец не ответил.

Согласно открытым данным, медиахолдинг «Область 45» включает несколько компаний-юрлиц. Часть из них принадлежит родственникам сенатора Сергея Муратова.