В Зауралье передел главного медиаресурса, случайно отошедшего глубинке

20:46 20 ноября 2017 0

Уровень телеканала-победителя устраивает не всех, подспудно борьба за 21-ую «кнопку» продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Зауралье обсуждают изменение владельцев 21-й «кнопки» на кабельном ТВ в регионе. Неожиданное решение, принятое в феврале 2017 года, когда право вещания в Зауралье получил телеканал «Шадр.Инфо», до сих пор не дает покоя курганским элитам. В конкурсе на единственную «региональную» кнопку с носом остались два крупных курганских телеканала — Kurgan.ru и «Область 45». И сейчас зрители по всей области недоумевают, когда, переключая каналы, натыкаются на концерты шадринской самодеятельности. Чиновники, по слухам, готовы пересмотреть решение, однако боятся выносить скандал на федеральный уровень.

В Зауралье много заинтересованных в том, чтобы отобрать у «Шадр.инфо» заветное место на кабельном ТВ Фото: Шадр.инфо

Конкурс на «региональную» кнопку проходил во всех субъектах России. Обладание ею дает право телеканалу вещать на 21 канале у всех кабельных операторов без исключения. В Зауралье ее выиграло «Шадр.Инфо». Источник в курганском правительстве считает, что телеканал получил больше, чем место на «кабельном»: «Перед президентскими выборами 2018 года и выборами губернатора Курганской области, которые пройдут осенью 2019 года, 21 „кнопка“ может получить стратегически важное значение и стать предметом торга для медиаструктур региона».

Сразу после конкурса в медиасреде обсуждали, что решение пролоббировал промышленник Сергей Муратов (ему принадлежит «Область 45») — в надежде купить шадринское ТВ. Однако официально эту информацию никто не подтверждал. Косвенно о «руке Муратова» может свидетельствовать то, что большинство новостных сюжетов о Кургане и области для шадринцев готовит подконтрольный промышленнику медиахолдинг. Сейчас ресурс Муратова активно развивается: не так давно была запущенна полноценная студия, выпуски новостей «Области 45» вещаются на канале «РЕН ТВ». Впрочем, по словам руководителя «Шадр.Инфо» Артема Кириенко, также они обращаются за помощью и к другим коллегам — представителям издательского дома «Новый мир» и Kurgan.ru.

Сергей Муратов неоднократно заявлял, что не метит на место Алексея Кокорина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Абсурд ситуации на сегодняшний день заключается в том, что шадринский телеканал до сих не имеет собственного представительства в Кургане (вопрос безуспешно обсуждается с февраля) и вынужден обращаться за новостями к своим коллегам. В оставшееся от новостей время здесь демонстрируют в основном местный контент. Нередко это просто записи концертов в местных домах культуры и городские праздники. На другое у шадринского телеканала нет ресурсов.

Председатель областного комитета по печати и СМИ Сергей Мелехов оказался не готов оценить аудиторию канала — таких исследований, по его словам, не проходило. Не смог эту информацию уточнить и руководитель «Шадр.Инфо» Артем Кириенко. «Большой помощи мы не можем дать, хотя, конечно, они могут участвовать во всех конкурсах наравне с другими телекомпаниями», — отметил Мелехов, комментируя финансовое положение шадринского телеканала. По его данным, шадринцы лишь однажды выиграли госконтракт на прокат социальных роликов.

Вместе с тем председатель комитета по печати признал, что не все в вещании канала его сейчас устраивает. «Они пока не вышли на формат областного телевидения», — мягко сформулировал он свои претензии, отметив, что «это лишь вопрос времени». При этом Сергей Мелехов заверил, что речи о пересмотре итогов конкурса не идет.

По сведениям Артема Кириенко, разорвать с ними договор можно лишь после решения московской комиссии. Это подтвердил и руководитель зауральского Роскомнадзора Елена Овчинникова. «Это не входит в нашу [региональную] компетенцию», — прокомментировала она.

Именно нежелание поднимать скандал, по мнению источников «URА.RU», сдерживает сейчас чиновников. «Нужно было об этом думать раньше», — отметил один из собеседников «URA.RU» в правительстве на условиях анонимности.

Михаил Белоусов не скрывает своей заинтересованности в случае нового конкурса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отмечают источники и потенциально опасное положение для Сергея Муратова (ему нередко приписывают губернаторские амбиции, от которых он неоднократно открещивался). «Сейчас у Муратова нет никаких гарантий, что канал и дальше будет к нему лоялен. Шадринцы упертые, могут в любой момент переменить свое отношение», — предупреждают собеседники «URА.RU».

Сам Сергей Муратов не захотел комментировать ситуацию с телеканалом, отметив, что в этом лучше разбирается генеральный директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук. «Парни из Шадринска совершили просто гениальный подвиг, создав телеканал с нуля, и заслуживают всяческой поддержки», — считает Хильчук.

Руководитель рекламной группы «Курьер» Михаил Белоусов не высказал заинтересованности в предмете разговора, отметив лишь, что, если конкурс пройдет еще раз, подконтрольный ему телеканал Kurgan.ru снова на него заявится.