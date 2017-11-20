В Зауралье передел главного медиаресурса, случайно отошедшего глубинке

В Зауралье обсуждают изменение владельцев 21-й «кнопки» на кабельном ТВ в регионе. Неожиданное решение, принятое в феврале 2017 года, когда право вещания в Зауралье получил телеканал «Шадр.Инфо», до сих пор не дает покоя курганским элитам. В конкурсе на единственную «региональную» кнопку с носом остались два крупных курганских телеканала — Kurgan.ru и «Область 45». И сейчас зрители по всей области недоумевают, когда, переключая каналы, натыкаются на концерты шадринской самодеятельности. Чиновники, по слухам, готовы пересмотреть решение, однако боятся выносить скандал на федеральный уровень.
Конкурс на «региональную» кнопку проходил во всех субъектах России. Обладание ею дает право телеканалу вещать на 21 канале у всех кабельных операторов без исключения. В Зауралье ее выиграло «Шадр.Инфо». Источник в курганском правительстве считает, что телеканал получил больше, чем место на «кабельном»: «Перед президентскими выборами 2018 года и выборами губернатора Курганской области, которые пройдут осенью 2019 года, 21 „кнопка“ может получить стратегически важное значение и стать предметом торга для медиаструктур региона».
Сразу после конкурса в медиасреде обсуждали, что решение пролоббировал промышленник Сергей Муратов (ему принадлежит «Область 45») — в надежде купить шадринское ТВ. Однако официально эту информацию никто не подтверждал. Косвенно о «руке Муратова» может свидетельствовать то, что большинство новостных сюжетов о Кургане и области для шадринцев готовит подконтрольный промышленнику медиахолдинг. Сейчас ресурс Муратова активно развивается: не так давно была запущенна полноценная студия, выпуски новостей «Области 45» вещаются на канале «РЕН ТВ». Впрочем, по словам руководителя «Шадр.Инфо» Артема Кириенко, также они обращаются за помощью и к другим коллегам — представителям издательского дома «Новый мир» и Kurgan.ru.
Абсурд ситуации на сегодняшний день заключается в том, что шадринский телеканал до сих не имеет собственного представительства в Кургане (вопрос безуспешно обсуждается с февраля) и вынужден обращаться за новостями к своим коллегам. В оставшееся от новостей время здесь демонстрируют в основном местный контент. Нередко это просто записи концертов в местных домах культуры и городские праздники. На другое у шадринского телеканала нет ресурсов.
Председатель областного комитета по печати и СМИ Сергей Мелехов оказался не готов оценить аудиторию канала — таких исследований, по его словам, не проходило. Не смог эту информацию уточнить и руководитель «Шадр.Инфо» Артем Кириенко. «Большой помощи мы не можем дать, хотя, конечно, они могут участвовать во всех конкурсах наравне с другими телекомпаниями», — отметил Мелехов, комментируя финансовое положение шадринского телеканала. По его данным, шадринцы лишь однажды выиграли госконтракт на прокат социальных роликов.
Вместе с тем председатель комитета по печати признал, что не все в вещании канала его сейчас устраивает. «Они пока не вышли на формат областного телевидения», — мягко сформулировал он свои претензии, отметив, что «это лишь вопрос времени». При этом Сергей Мелехов заверил, что речи о пересмотре итогов конкурса не идет.
По сведениям Артема Кириенко, разорвать с ними договор можно лишь после решения московской комиссии. Это подтвердил и руководитель зауральского Роскомнадзора Елена Овчинникова. «Это не входит в нашу [региональную] компетенцию», — прокомментировала она.
Именно нежелание поднимать скандал, по мнению источников «URА.RU», сдерживает сейчас чиновников. «Нужно было об этом думать раньше», — отметил один из собеседников «URA.RU» в правительстве на условиях анонимности.
Отмечают источники и потенциально опасное положение для Сергея Муратова (ему нередко приписывают губернаторские амбиции, от которых он неоднократно открещивался). «Сейчас у Муратова нет никаких гарантий, что канал и дальше будет к нему лоялен. Шадринцы упертые, могут в любой момент переменить свое отношение», — предупреждают собеседники «URА.RU».
Сам Сергей Муратов не захотел комментировать ситуацию с телеканалом, отметив, что в этом лучше разбирается генеральный директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук. «Парни из Шадринска совершили просто гениальный подвиг, создав телеканал с нуля, и заслуживают всяческой поддержки», — считает Хильчук.
Руководитель рекламной группы «Курьер» Михаил Белоусов не высказал заинтересованности в предмете разговора, отметив лишь, что, если конкурс пройдет еще раз, подконтрольный ему телеканал Kurgan.ru снова на него заявится.