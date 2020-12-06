Фотограф-убийца Лошагин не выйдет из колонии в 2020 году

Дмитрия Лошагина осудили за убийство жены-фотомодели Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин пока не покинул стены колонии № 10. Возвращение домой осужденного за убийство жены, может состояться не раньше января 2021 года. Но при условии, что решение суда не обжалуют. Такой прогноз дали источники агентства URA.RU.

«Несмотря на решение суда о смягчении наказания для Лошагина, сегодня его из колонии не выпустят. По крайней мере, с ним пока никаких манипуляций для вероятного освобождения не проводится», — поделился источник агентства.

Кроме того, в свердловской прокуратуре отметили, что прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. Также против удовлетворения ходатайства Лошагина возражала администрация ИК-10. «Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, ему необходимо дождаться либо вступления в законную силу решения, если прокуратура не будет обжаловать, либо ждать решения апелляционной инстанции», — в беседе с агентством рассказал адвокат Лошагина Сергей Лашин. По его прогнозам, очередное рассмотрение случиться не раньше январских праздников.

Чкаловский суд смягчил наказание для Лошагина, заменив колонию на ограничение свободы. В прокуратуре Свердловской области рассказали, что Лошагину до конца срока оставалось три года и 25 дней.

Ранее URA.RU писало, что уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле. Известно, что Лошагина хотели изнасиловать заключенные.