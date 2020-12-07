Google могут лишить доходов в России

Google может лишиться доходов в России из-за замедления трафика. Это может произойти в случае реализации законопроекта, направленного на борьбу с рекламой запрещенного контента и цензурой в отношении российских СМИ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.
«Такая мера, скорее всего, больно ударит по карману недобросовестных ИТ-гигантов: реализовывать рекламу в должном качестве они больше не смогут, а значит лишатся части доходов», — сказал Малькевич. Он отметил, что это приведет к тому, что интернет станет более безопасным пространством для пользователей.
Представитель Общественной палаты подчеркнул, что Россия не должна допускать распространения на своей территории запрещенного контента и нужно продолжать активную борьбу с нарушениями. По его словам, необходимо добиться того, чтобы корпорации соблюдали требования российского законодательства.
28 октября Google, Twitter и Facebook призвали привлечь к ответственности из-за цензурирования российских СМИ. В Госдуму РФ был внесен законопроект в котором в качестве мер предлагаются блокировка ресурса, в том числе соцсетей, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее в Google появилась мошенническая реклама компенсационных выплат для россиян с изображениями президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал публикацию опасного контента с использованием портретов первых лиц государства мошенничеством и политическим преступлением, передает деловая газета «Взгляд».
Также в поисковике обнаружили рекламу наркотиков. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что подобный контент подвергает опасности здоровье детей, пишет «
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