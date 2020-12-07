Ученый сделал заявление о влиянии других болезней на коронавирус

Другие вирусные заболевания не влияют на коронавирус. В беседе с URA.RU доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров сделал официальное заявление об этом.
«Другие заболевания на коронавирус никак не влияют. Чтобы сказать, что они влияют, нужно провести специальные исследования, взять множество разных больных, посмотреть, как течет сама болезнь вместе с коронавирусом, вместе со стрептококком, стафилококком. Это очень сложные исследования. Официально заявляю, как ученый, доказательств влияния нет», — сказал ученый URA.RU.
По его мнению, необходимо смотреть на показатели смертности, которые предоставляют реальную картину происходящего. «Сейчас есть психоз и эпидемия тестов. Никогда раньше тесты мы не делали, и умирали не больше, чем сейчас. Смертность от пневмонии такая же», — считает Гундаров.
Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что грипп накладывается на коронавирус, вызывая осложнения и даже смерть. Их сочетание наиболее опасно для людей с хроническими заболеваниями. С таким же мнением выступила профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Сочетание гриппа и коронавируса, по ее мнению, дает организму двойную нагрузку, пишет «Национальная служба новостей».
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