Уральским буддистам пригрозили закрыть доступ на гору Качканар. Фото

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Михаил Санников на горе Качканар. Необр
Власти сделали общине Шедруб Линг последнее предупреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько в буддийский монастырь Шедруб Линг окончился ничем: буддисты по-прежнему отказываются покидать гору. В ответ свердловские чиновники и представители ЕВРАЗ — Качканарский ГОК предупредили буддистов о крайних мерах.

«Чтобы ЕВРАЗ не представал как предприятие, преследующее религиозную организацию, мы пытались сделать максимально комфортным их сосуществование. Формула найдена: три дня [на горе могут находиться] буддисты, четыре дня — КГОК, — рассказал URA.RU вице-губернатор Бидонько. — Но они (буддисты) не выполняют соглашение». По его словам, горняки, у которых заканчивается терпение, могут вообще перекрыть доступ в монастырь (и буддистам, и туристам).

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В ЕВРАЗе сообщили, что разработка Собственно-Качканарского месторождения, в границы которого попадает Шедруб Линг, уже ведется: накануне там прогремел первый взрыв. «Работы идут полным ходом, но ситуация с общиной нас тормозит, — заявил исполнительный директор ЕВРАЗ — КГОК Александр Принев. — Мы выполнили все обязательства, но другая сторона не покидает территорию. Мы продолжаем переговоры, надеясь, что люди поймут свою ошибку и пойдут на сотрудничество».

«Представители АО „ЕВРАЗ КГОК“ и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отказали общине в рассмотрении вопроса организации необходимого дежурства на территории комплекса Шедруб Линг», — рассказали URA.RU в буддийской общине.

Конфликт буддистов и горняков длится уже много лет: есть решение суда, по которому буддисты обязаны освободить землю. Но они отказываются, заявляя, что начали строить монастырь еще в 90-е годы, когда у комбината не было лицензии на новый карьер и никаких работ там не велось.

Михаил Санников на горе Качканар. Необр
Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько (справа) уже год пытается «разрулить» конфликт горняков и буддистов. Сегодня он впервые в жизни поднялся в монастырь Шедруб Линг на вершине горы Качканар.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
Гостей встретил основатель монастырь, Лама Санье Тензин Докшит (Михаил Санников).
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
По пути на гору вице-губернатор осмотрел новое производство КГОК: только что начатый карьер
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
После визита в монастырь в Качканаре прошло совещание:
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
… вице-губернатор выслушал горняков, местных чиновников и общественников.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Михаил Санников на горе Качканар. Необр
От ЕВРАЗа выступил исполнительный директор Качканарского ГОК Александр Принев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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