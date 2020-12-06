В ЯНАО студентов ждут новые выплаты

Студенты медколледжей ЯНАО получат доплаты за практику в период пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Всем студентам медицинских училищ и колледжей Ямало-Ненецкого автономного округа, проходящим практику во время пандемии коронавируса, будет выплачиваться дополнительная надбавка. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрия Артюхова было опубликовано на сайте окружного правительства.

«Установить специальные социальные выплаты <…> в ноябре — декабре 2020 года в размере 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц», — говорится в тексте документа. Выплаты назначаются для поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях ЯНАО и проходящих практику на территории округа.

Для осуществления выплаты из бюджета ЯНАО департаменту образования будут перечислены дополнительные средства. Деньги за ноябрь должны быть выплачены студентам в течение декабря, за декабрь — не позднее последнего рабочего дня 2020 года.

Начислять выплаты будут на основании документов о прохождении практик, которые студенты предоставят в свои учебные заведения. Основаниями для отказа могут стать отсутствие необходимых документов, недостоверность предоставленных сведений, обучение в образовательных учреждениях, неподведомственных департаменту образования ЯНАО, либо прохождение практики за пределами ЯНАО.

По информации правительства ЯНАО, на данные выплаты смогут претендовать 162 студента-медика. Таким образом окружные власти выполнили поручение президента РФ Владимира Путина об установлении дополнительных мер поддержки медиков, в том числе студентов.