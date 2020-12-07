Клубы и рестораны Тюмени нарушат карантин в ночь Нового года

Предприятиям общепита в Тюменской области запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00 Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские рестораторы не собираются отказываться от проведения вечеринок в новогоднюю ночь, несмотря на требования карантина (предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00). Об этом URA.RU сообщили собственные источники. В социальных сетях владельцы баров и ресторанов предлагают тюменцам принять участие в закрытых тусовках, которые пройдут в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Крупные ресторанные холдинги и сетевые рестораны от проведения таких вечеринок, конечно, откажутся. Но небольшие кафе и бары активно занимаются поиском гостей. В том числе, через соцсети. Вечеринки будут закрытыми. То есть, будут составлены определенные списки людей. Цена за вход — соответствующая. Дорого. Но для владельцев небольших кафе и баров — это едва ли не единственная возможность заработать. Так что штрафы их не пугают. Да и везде есть свои люди. Все решаемо», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что практика закрытых вечеринок в городе действует и сейчас. А если приезжают проверяющие, то им просто не открывают двери. В региональном оперштабе URA.RU пояснили, что в области усилен контроль за соблюдением требований режима повышенной готовности. «За ноябрь 2020 года проверено 470 предприятий и организаций, в том числе оказывающих услуги общепита. Из них в 127 выявлены нарушения. За нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности в ноябре составлено 143 протокола, 39 из них — об административном приостановлении деятельности», — сообщили там агентству.