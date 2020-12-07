Продавец может скрыть то, что машина находится в залоге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более миллиона автовладельцев, которые покупают подержанные авто, сталкиваются с тем, что их авто оказывается заложено в банке еще до продажи. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата.

«Если машина находится в залоге, то никаких специальных примечаний ни в реестрах транспортных средств ГИБДД, ни в паспорте транспортного средства об этом не ставится», — уточняют информацию «Известия». При этом банки, которые выдают кредиты под залог авто, не обязаны изымать ПТС у покупателя, пока долг не будет выплачен.

Таким образом, если заемщик окажется недобросовестным, выходит, что банк имеет право отнять машину, находящуюся в залоге. Ежегодно в России продается 5,5 миллионов подержанных авто. При этом, по данным на ноябрь 2020 года, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества числится более 10,5 миллионов записей.

Не все из таких записей касаются именно машин. Однако в реестр обращается всего чуть более миллиона покупателей подержанных авто. Проверить машину можно онлайн через сайт Федеральной нотариальной палаты по VIN-коду или другим параметрам.

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