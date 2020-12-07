В ХМАО рекордно снизилась смертность от коронавируса

В ХМАО за сутки от коронавируса умерло 2 человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло 2 человека. Последний раз такая смертность была зафиксирована 24 октября. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02.

Сургут — 43;

Ханты-Мансийск — 33;

Нягань — 21;

Нижневартовск — 18;

Нефтеюганский район — 13;

Сургутский район — 13;

Советский район — 13;

Урай — 13;

Когалым — 11;

Мегион — 11;

Октябрьский район — 8;

Югорск — 7;

Нефтеюганск — 6;

Лангепас — 4;

Пыть-Ях — 3;

Кондинский район — 2;

Белоярский район — 2;

Покачи — 2;

Нижневартовский район — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 447 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 311 человек, за весь период пандемии — 31 549 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса. Тогда, в период с 7 ноября по 7 декабря, умерло в два раза больше пациентов, чем месяцем ранее.