В ХМАО рекордно снизилась смертность от коронавируса

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло 2 человека. Последний раз такая смертность была зафиксирована 24 октября. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02.
- Сургут — 43;
- Ханты-Мансийск — 33;
- Нягань — 21;
- Нижневартовск — 18;
- Нефтеюганский район — 13;
- Сургутский район — 13;
- Советский район — 13;
- Урай — 13;
- Когалым — 11;
- Мегион — 11;
- Октябрьский район — 8;
- Югорск — 7;
- Нефтеюганск — 6;
- Лангепас — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Кондинский район — 2;
- Белоярский район — 2;
- Покачи — 2;
- Нижневартовский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 447 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 311 человек, за весь период пандемии — 31 549 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса. Тогда, в период с 7 ноября по 7 декабря, умерло в два раза больше пациентов, чем месяцем ранее.
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