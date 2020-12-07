07 декабря 2020
06 декабря 2020
05 декабря 2020

В ХМАО рекордно снизилась смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, перчатки, вирус, медики, covid-19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
В ХМАО за сутки от коронавируса умерло 2 человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло 2 человека. Последний раз такая смертность была зафиксирована 24 октября. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02.

  • Сургут — 43;
  • Ханты-Мансийск — 33;
  • Нягань — 21;
  • Нижневартовск — 18;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Сургутский район — 13;
  • Советский район — 13;
  • Урай — 13;
  • Когалым — 11;
  • Мегион — 11;
  • Октябрьский район — 8;
  • Югорск — 7;
  • Нефтеюганск — 6;
  • Лангепас — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Покачи — 2;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 447 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 311 человек, за весь период пандемии — 31 549 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса. Тогда, в период с 7 ноября по 7 декабря, умерло в два раза больше пациентов, чем месяцем ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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