Из Тюмени в ЯНАО запланировали дополнительные авиарейсы

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
По просьбам жителей Тарко-Сале Utair совершит в Тюмень два дополнительных рейса (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиакомпания Utair перед новогодними праздникам совершит дополнительные перелеты по маршруту Тюмень — Тарко-Сале (ЯНАО) и обратно. Как сообщили представители ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства, рейсы запланированы по просьбе жителей города.

«По просьбе жителей Тарко-Сале добавлены два рейса в Тюмень на новогодние праздники, — прокомментировал договоренности с перевозчиком директор ГКУ „Дирекция транспорта ЯНАО“ Виталий Лагутин. — Рейсы выполняются на самолете Ан-24 авиакомпании Utair». Рейсы запланированы на 21 и 28 декабря, время в пути составит 2 часа 55 минут.

Стоимость взрослого билета 9 тысяч рублей, детского — 4,5 тысячи рублей. Информация о доступных билетах на указанные рейсы уже размещена на сервисах продаж, пассажиры также могут воспользоваться кассами продаж.

При этом на официальном сайте Utair в разделе «Парк воздушных судов» самолеты типа Ан-24 не значатся. Планирует ли перевозчик в дальнейшем увеличить частоту рейсов на указанном направлении, на момент публикации не удалось — в пресс-службу авиакомпании был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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