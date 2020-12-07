Губернатор наградил главврача свердловского COVID-госпиталя

В больнице Александра Прудкова лечение от COVID-19 проходит отец главы Минздрава РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Указ о награждении, подписанный свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени Прудкова Александра Иосифовича — главного врача Городской клинической больницы № 40», — говорится в постановлении.

Прудков возглавил больницу № 40 Екатеринбурга в 2011 году. Больница стала первым свердловским учреждением, где стали лечить пациентом с диагнозом коронавирус. Сейчас в больнице развернуто 1065 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, действуют четыре реанимационных отделения. В ГКБ №40 лечение от COVID-19 проходит отец главы Минздрава РФ.