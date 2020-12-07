Источник: в челябинской ФСБ ждут нового генерала

Сергея Сизова могут перевести на работу в Сибирь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов ждет перевода в другой регион. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, новым руководителем челябинского ведомства может быть назначен Дмитрий Иванов, который сейчас занимает пост начальника УФСБ по Томской области.

«Сизов может возглавить управление в регионе, где областной центр является столицей федерального округа. Хотя рокировка по горизонтали, но это считается повышением, — пояснил URA.RU источник. — Сизова должны отправить в один из регионов Сибири». По словам инсайдера, смена руководителя УФСБ по Челябинской области должна произойти до конца декабря или сразу после Нового года.

Генерал-майор Дмитрий Иванов, которого прочат на место Сизова, возглавил УФСБ по Томской области в декабре 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области. Примечательно, что руководивший челябинским УФСБ до Сизова Юрий Никитин, также в декабре 2016 года был переведен в Челябинск из Томска, где он возглавил аналогичное управление.

Сизов стал начальником УФСБ по Челябинской области 5 июня 2019 года. В июне 2020 года он был повышен со звания генерал-майор до генерал-лейтенанта. Самым громким делом, которое расследовало УФСБ под руководством Сизова, стало уголовное дело в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев по поводу смены руководства ведомства воздержались. URA.RU направило запрос в УФСБ по Томской области.