В Перми пройдет предпоказ комедии «Реальные пацаны против зомби»

Одну из главных ролей в фильме сыграл Николай Наумов (Колян) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Перми состоится предпремьерный показ полнометражной киноленты «Реальные пацаны против зомби». Об этом URA.RU сообщила PR-менеджер телеканала ТНТ в Перми Наталья Шаравьева.

«Предпремьерный показ [фильма „Реальные пацаны против зомби“] предполагается на следующей неделе», — отметила Шаравьева. Она уточнила, что точная дата кинопоказа пока не определена, но уже известно, что он пройдет без участия актеров, снявшихся в фильме.

Полнометражный фильм снят создателями комедийного сериала «Реальные пацаны» — компанией Good Story Media. По сюжету фильма, Пермь оказывается во власти древнего коми-пермяцкого вируса, превращающего жителей в зомби, с которыми своими силами борются горожане.

Главные роли в фильме исполняют актеры, известные по комедийному ситкому: Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов и другие. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 17 декабря.