В курганском районе через полгода смогли избрать нового главу

Олег Курочкин стал новым главой Звериноголовского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой Звериноголовского района Курганской области избран Олег Курочкин, который ранее занимал пост первого замглавы муниципалитета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Звериноголовской районной думе.

«Депутаты избрали главой района Курочкина Олега Александровича», — рассказали об итогах заседания в районной думе. За кандидатуру Курочкина отдали свои голоса 10 из 11 депутатов, присутствовавших на заседании. Еще один голос получил другой кандидат — сотрудник районной администрации Александр Сычев.

Выборы главы проводились путем тайного голосования депутатов районной думы. Перед этим кандидатов оценила конкурсная комиссия. По итогам конкурса наибольшее количество баллов (13,3 из 14 возможных) набрал Курочкин, сообщало ранее URA.RU. Результат Сычева — девять баллов.

Должность главы Звериноголовского района стала вакантна в начале июня, когда Михаил Шейгец, переизбранный на этот пост в октябре 2018 года, написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Инсайдеры тогда заявляли, что он не сработался с областными властями. Обязанности главы района с июня исполнял Курочкин.