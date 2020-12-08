Жителей ХМАО чаще других наказывают по ст. 20.6.1 КоАП РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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В ХМАО за нарушение карантинных ограничений в ноябре наказали каждого трехсотого жителя региона. По данным ГАС «Правосудие», среди регионов Большого Урала это самый высокий показатель привлечения к ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В ХМАО за ноябрь в суды направлено 5364 протокола (привлечено к ответственности 0,32% жителей региона), на втором месте оказалась Курганская область — 1871 протокол и 0,23% привлеченных к ответственности. На третьем месте Челябинская область — 4271 протокол и 0,12% привлеченных. Такие данные, за исключением статистики по ЯНАО, отражены в системе ГАС «Правосудие».

Несмотря на то что в Тюменской области в ноябре наблюдается самый значительный прирост числа привлеченных к ответственности (почти в 3 раза), доля наказаний остается самой низкой среди других регионов Большого Урала. Практически такие же данные по доле привлеченных к ответственности показывает и Пермский край, а в Свердловской области в ноябре людей стали наказывать на 26% реже.

Санкция ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. По данной статье людей наказывают, например, за нахождение в общественном месте без маски. Организации тоже привлекают по данной статье (штраф от 100 до 300 тысяч рублей), но в общей статистике доля юрлиц не превышает нескольких процентов.

Статистика привлечения к ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в ноябре 2020 года Ритис Бараускас