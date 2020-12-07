Умершего от COVID Иова погребли в закрытом гробу Фото: пресс-служба Челябинской митрополии

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Бывшего митрополита Челябинского и Златоустовского Иова (Тывонюка), умершего от коронавируса, похоронили на Украине, сообщили URA.RU в Челябинской епархии. Благословение на погребение дали патриарх Всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий.

«Митрополит Иов был уроженцем Тернопольщины и желал быть похороненным в родном Почаеве. Его воля была исполнена: после отпевания гроб с телом архипастыря доставили на Украину. Иов был погребен на братском кладбище Свято-Успенской Почаевской лавры, у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы», — пояснили URA.RU в епархии.

Иов возглавлял Челябинскую епархию с 1996 по 2011 год, после чего был отправлен на покой в один из московских монастырей. 1 декабря он скончался на 83-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее в Казани умер еще один бывший челябинский митрополит Феофан (Ашурков). Он руководил Челябинской митрополией после Иова, до 2014 года. Так же как и предшественник, Феофан умер, заболев ковидной пневмонией.

Фото: пресс-служба Челябинской митрополии

Фото: пресс-служба Челябинской митрополии