В Москве от коронавируса умер бывший челябинский митрополит

Иов руководил Челябинской епархией 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве на 83-м году жизни 1 декабря скончался бывший челябинский митрополит Иов (Тывонюк). Как сообщил URA.RU секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков, Иов скончался от коронавируса.

«Почти всем хорошим, что есть у нас в епархии, мы обязаны ему, — говорит Шестаков. — Царство небесное нашему дорогому Владыке Иову! Вместе с ним ушла эпоха. Это очень печальная новость».

Иов руководил Челябинской епархией с 1996 по 2011 год, с 2000 года в стане митрополита. В марте 2011 года переехал в Москву и отправлен Синодом на покой по состоянию здоровья. Был назначен почетным настоятелем Храма Ризоположения на Донской.

Ранее в Казани скончался еще один бывший челябинский митрополит Феофан (Ашурков). Он руководил Челябинской митрополией после Иова — с 2011 по 2014 годы. Феофан, как и Иов, умер от COVID-пневмонии.