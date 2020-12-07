Елена Ямпольская продолжит политическую карьеру без сопричастности к Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Челябинской области Елена Ямпольская на выборах 2021 года будет баллотироваться в российский парламент по списку «Единой России» в другом регионе. Об этом сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Раньше говорили, что Ямпольская вообще не намерена участвовать в выборах нового состава Госдумы. Теперь же планы опять изменили: Елена Александровна [Ямпольская] войдет в региональный список, но не Челябинской области. Сейчас уточняются регион и ее место в списке», — рассказал URA.RU инсайдер.

Вице-губернатор и первый замсекретаря областного политсовета «ЕР» Анатолий Векшин воздержался от комментариев. Ямпольская не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

Ожидается, что ясность с избирательным списком для челябинских единороссов появится на этой неделе. Это зависит от того, будут ли Челябинская и Курганская область объединены, как это было сделано в 2016 году. На тех выборах москвичка Ямпольская, занимавшая пост главного редактора газеты «Культура», была лидером объединенного партийного списка. Кроме нее, в парламент прошли курганец Василий Шишкоедов (глава Макушинского района) и челябинец Дмитрий Вяткин, уже работавший в Госдуме. Новый избирательный список сейчас формируется.