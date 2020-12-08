Экс-мэр Вячеслава Жилина потерял сильного соперника еще до выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представитель «ОПОРЫ России» Александр Калинин не будет баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу на выборах в Госдуму 2021 года от «Единой России». Об этом сообщил источник URA.RU в партии. Калинин считался фаворитом при отборе кандидатов для одного из самых конкурентных избирательных округов региона.

«Калинин на выборы не пойдет. Олега Колесникова, который является действующим парламентарием, поддерживать не хотят. Сейчас начинается новый кастинг, благо, время еще есть», — пояснил URA.RU инсайдер. Сам Калинин не ответил на звонок корреспондента.

«Все решится по итогам праймериз. И после консультаций с губернатором Алексеем Текслером, который руководит региональным отделением партии», — заявил URA.RU вице-губернатор и первый замсекретаря областного политсовета «ЕР» Анатолий Векшин.

Участвовать в выборах по Златоустовскому одномандатному округу намерен целый ряд ресурсных и амбициозных кандидатов. О своих намерениях заявили URA.RU действующий депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, лидер успешно выступившей на выборах в заксобрание области Партии пенсионеров Степан Фирстов и экс-глава города Вячеслав Жилин. Намерение участвовать в праймериз «ЕР» подтвердил URA.RU и Колесников.