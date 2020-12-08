Инсайдер: Новый Уренгой ожидают довыборы в городскую думу

Суд по делу депутата Якова Михайлова назначен на 16 декабря Фото: Instagram, Яков Михайлов

В случае, если депутат думы Нового Уренгоя Яков Михайлов, попавшийся в нетрезвом состоянии при управлении снегоходом, сложит полномочия, будет решаться вопрос о проведении довыборов в городское собрание. Как рассказали URA.RU источники в политических кругах, двух свободных мандатов хватит для того, чтобы провести довыборы в гордуму газовой столицы.

«На данный момент в гордуме только один вакантный мандат, оставшийся после ухода Марины Аввакумовой, — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. — В случае, если Михайлов сложит полномочия, это может быть основанием для проведения довыборов». При этом многое будет зависеть от решения суда по административному делу, заведенному на депутата.

Комиссия по этике думы Нового Уренгоя уже рассмотрела вопрос Михайлова. «Было заслушано устное объяснение депутата о произошедшем. По итогам рассмотрения вопроса комиссия приняла решение об указании депутату Михайлову Я.В. на недопустимость совершения в дальнейшем подобных нарушений», — рассказала URA.RU председатель комиссии Екатерина Кашникова.

В конце прошлой недели полиция остановила для проверки снегоход без номеров. За рулем находился нетрезвый водитель, не имеющий права на управление данным видом транспортных средств — им оказался 29-летний заместитель председателя комитета по бюджету гордумы Нового Уренгоя единоросс Яков Михайлов.

Марина Аввакумова добровольно сложила полномочия в связи с переходом на муниципальную службу. По данным источников, экс-депутат должна была занять место главы городского департамента образования, однако назначения пока не произошло.