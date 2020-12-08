Компания Apple показала первые накладные наушники линейки AirPods — AirPods Max. Новинка стоит 62 990 рублей, что на семь тысяч рублей дешевле начальной цены за новый iPhone 12 mini.
«Представляем наушники AirPods Max, где высочайшее качество звука в полной гармонии с волшебной простотой AirPods. Это звук в блестящем исполнении», — говорится на сайте Apple. Наушники представлены в пяти цветах — серебристом, зеленом, розовом, «серый космос» и «голубое небо».
Устройство, как и модель AirPods Pro, поддерживает активное шумоподавление, оснащено адаптивным эквалайзером и технологией пространственного аудио, позволяющей звуку следовать за движениями головы. Кроме того, новые наушники получили колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch — с помощью него пользователь может управлять воспроизведением треков, вызывать ассистента Siri и отвечать на звонки. В комплекте к наушникам идет чехол Smart Case. В продаже AirPods Max появятся с 15 декабря.