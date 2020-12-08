Петросян раскрыл детали смерти Джигарханяна. Видео

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Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, джигарханян армен
Армен Джигарханян мучился от сильных болей, уверяет Евгений Петросян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Армен Джигарханян умирал, испытывая сильные боли, ему никто не оказывал помощи. С таким заявлением выступил юморист Евгений Петросян.

«Он сгнил, лежа в постели. Никто к нему не подходил. В болях умирал, в адских болях», — приводит цитату Петросяна из интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи» телеканал 360.

Друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян позднее опроверг слова Петросяна. По его словам, юморист никогда не общался с покойным. Согомонян заверил, что сказанное Петросяном — неправда, пишет «Федеральное агентство новостей».

Армен Джигарханян умер ночью 14 ноября. Через несколько дней в Московском драматическом театре прошло прощание с артистом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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