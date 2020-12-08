Актер Армен Джигарханян умирал, испытывая сильные боли, ему никто не оказывал помощи. С таким заявлением выступил юморист Евгений Петросян.
«Он сгнил, лежа в постели. Никто к нему не подходил. В болях умирал, в адских болях», — приводит цитату Петросяна из интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи» телеканал 360.
Друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян позднее опроверг слова Петросяна. По его словам, юморист никогда не общался с покойным. Согомонян заверил, что сказанное Петросяном — неправда, пишет «
Армен Джигарханян умер ночью 14 ноября. Через несколько дней в Московском драматическом театре прошло прощание с артистом.
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