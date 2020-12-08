08 декабря 2020

В Беларуси появилось вооруженное подполье

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат калашникова, оружие, ак-74у-со
Задержанных подозревают в причастности к нескольким терактам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Белоруссии задержали подозреваемых в нападениях на семьи сотрудников милиции. По данным силовиков, злоумышленники уже планировали новые теракты.

«Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах. Они скрывались по разным адресам, пытались замести следы и планировали новые преступления. Основной мишенью были сотрудники милиции, их имущество и семьи», — передает телеканал СТВ.

Сообщается о возможной причастности террористов к поджогу дома и автомобиля сотрудника милиции в Волковыске и взрыву автомобиля другого правоохранителя в Гродно. Среди восьми членов банды есть безработные и неоднократно судимые. Задержанные уже дают показания.

По данным белорусских журналистов, в ходе осмотра гаража и автомобиля одного из задержанных нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, полторы тысячи патронов. Также там были гранаты, оборудование для бесшумной стрельбы, электродетонаторы, пятилитровые емкости с горючей жидкостью, рации.

Протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа, на которых президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В конце ноября на протестных акциях в Белоруссии задержано 275 человек, среди которых — три журналиста. В начале декабря, по данным RT, в Гродно также были задержаны корреспонденты портала БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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