Ошибка сотрудников суда обернулась курьезом для предпринимателя Артема Бикова, ему случайно приписали попытку обанкротиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ошибка сотрудника арбитражного суда Москвы обернулась курьезом — председателю совета директоров АО «Интертехэлектро» Артему Бикову приписали попытку обанкротиться. Об этом URA.RU рассказал представитель бизнесмена Александр Машенцев.

«Вчера, 7 декабря, мы подали заявление о признании банкротом Павла Моисеевича Масло, который является должником Артема Эльбрусовича Бикова. Наличие долга Павла Масло подтверждено в судебном порядке. Решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист. К сожалению, при занесении информации в картотеку сотрудником канцелярии суда была допущена техническая ошибка: Артем Эльбрусович был указан и как заявитель, и как должник. Сейчас информация уже исправлена», — рассказал URA.RU Машенцев.

Дело рассматривает судья Мария Палкина арбитражного суда Москвы. На момент публикации материала получить комментарий в суде не удалось, помощник судьи Палкиной и пресс-секретарь суда Мария Богородская не ответили на звонки по номерам телефонов, указанным на сайте арбитража. В картотеке дел информация уже исправлена, однако ошибочные данные успели появиться в ряде telegram-каналов, там сообщалось, что Биков якобы подал заявление о собственном банкротстве.

Компания «Интертехэлектро», председателем совета директоров которой является предприниматель, занимается реализацией инвестиционных проектов в энергетике. Предприятие ввело в эксплуатацию объекты суммарной мощностью более 3 ГВт. На Урале «Интертехэлектро» построило мусоросортировочные заводы в Тюменской области, строит инфраструктуру для реализации нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Группа «Интертехэлектро» также является ключевым подрядчиком на проекте строительства ветродизельной электростанции в Тикси (Якутия), который был одобрен президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.