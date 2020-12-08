Путин продлил отсрочку выплат по вкладам времен CCCР

Президент России Владимир Путин продлил приостановку компенсации денежных средств на вкладах, которые жители СССР открыли до первой половины 1991 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка России в период до 20 июня 1991 года», — пишет ТАСС со ссылкой на подписанный главой государства закон. Этот документ является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
Ранее в правительстве России подсчитали, что при переводе всех сбережений в целевые долговые обязательства государства объем средств, необходимых на их погашение, в 2021 году составит 48,14 трлн рублей, в 2022 году — 50,10 трлн рублей, в 2023 году — 52,10 трлн рублей. Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее рекомендовал разработать проект, который будет регулировать обязательства РФ по сбережениям граждан. В частности, из-за этого и происходит приостановка компенсация.
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