В Госдуме предложили прощать россиянам штрафы ЖКХ еще год

Минстрой РФ попросили продлить на год мораторий на штрафы ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минстрою РФ предложили продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. С такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

В обращении парламентария говорится, что до 1 января 2021 года в стране решением правительства приостановлено взыскание неустойки — пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Такая мера была принята на фоне роста социальной напряженности и безработицы из-за пандемии коронавируса. Сейчас общее число безработных в РФ достигает 4,8 млн, причем угроза дальнейшего распространения COVID-19 сохраняется.

«В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность продления срока действия моратория на взыскания неустойки за просроченные или неполные платежи в сфере ЖКХ. Прошу вас, Ирек Энварович, дать поручение проработать эту возможность», — приводит газета «Известия» выдержку из документа. В Минстрое, в свою очередь, изданию сказали, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала инициативу коллеги, но напомнила, что мораторий не освобождает россиян от обязанности платить за коммунальные услуги. «Штрафы это штрафы, это не освобождение от неплатежей, доля которых на сегодня составляет 33%», — добавила собеседница газеты.