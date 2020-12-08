Названы четыре правила, как спасти ребенка от ожирения

В первую очередь родители должны начать следить за собственным рационом
Чтобы спасти ребенка от ожирения и приучить его питаться правильно, родители должны изменить собственные пищевые привычки. Также стоит попробовать готовить вместе с ребенком, рассказал кулинарный директор сети отелей Jumeirah Group Майкл Эллисон.
«Подключайте ребенка к процессу готовки. Покажите им, что приготовление блюд — это настоящая игра», — приводит слова Эллисона «Ридус».
- Если ребенок будет вкладываться в процесс готовки, это станет увлекательной игрой для него. Играть в такую игру малышу будет каждый раз все интереснее, считает Эллисон. К тому же, результат, которого он добился сам, покажется ему вкуснее.
- Родителям стоит следить и за своими пищевыми привычками. Чтобы здоровое питание вошло у ребенка в норму, он должен видеть, что фрукты, овощи и другие полезные продукты постоянно присутствуют в рационе взрослых.
- Чтобы сделать блюдо интересным и аппетитным, можно использовать яркие продукты, говорит диетолог Мирна Саббаг. Это может быть зелень, красная рыба или апельсины. По данным опроса Jumeirah Group, 52% родителей замечают, что внешне привлекательные блюда вызывают у детей больший интерес.
- Для детей, которые уже привыкли к вредным блюдам и не готовы от них отказываться можно просто постараться сделать еду полезнее. К примеру, добавить овощей, домашних соусов или использовать гречневую муку вместо пшеничной при изготовлении кляра.
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