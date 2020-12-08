Новогодние праздники станут определяющими для дальнейшего развития ситуации с вирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После новогодних каникул возможны два сценария развития эпидемии коронавируса в России. Ситуация во многом зависит от сознательности граждан. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Возможны два варианта развития событий», — цитирует Горелова РИА «Новости». По словам врача, если население продолжит соблюдать все ограничения, включая социальную дистанцию, воздержится от посещения в каникулы массовых мероприятий, то заболеваемость вирусом в стране стабилизируется. В противном случае уровень суточной заболеваемости вернется к пиковым значениям.

Врач призвал россиян отказаться от посещения в праздники торговых центров и каких-либо массовых мероприятий. Кроме того, по словам Горелова, следует отказаться от поездок на общественном транспорте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала свои рекомендации по проведению новогодних праздников. По ее словам, которые приводит «Национальная служба новостей», Новый год лучше встречать в кругу семьи, на свежем воздухе, или за городом.

Согласно приведенной RT статистике, только за последнюю неделю в мире коронавирусом заболели около четырех миллионов человек. При этом, половина всех случаев приходится на Северную и Южную Америку. Количество смертей в мире за минувшие семь дней составило 73 тысячи. В России ежедневно фиксируется порядка 26-28 тысяч новых заболевших.